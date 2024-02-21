Запад обвинили в лицемерии из-за антироссийских санкций Сийярто обвинил западные страны в лицемерии из-за антироссийских санкций

Фото: Max Kovalenko via www.imago-imag/Global Look Press

Петер Сийярто

Страны, которые громче всех выступают за антироссийские санкции, покупают энергоносители из РФ тайно или обходным путем, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, рестрикции провалились и нанесли ущерб самой Европе.

Мы видим, что те субъекты мировой политики, которые громче всех выступают с критикой, сами покупают российские энергоносители тайно или обходным путем, — написал Сийярто.

Он напомнил, что российские энергоресурсы поступают в Европу через третьи страны по более высоким ценам, чем раньше, именно поэтому от ограничений выигрывают все, кроме Европы. Также это негативно отражается на конкурентоспособности объединения, обратил внимание министр.

Ранее сообщалось, что Евросоюз утвердил 13-й по счету пакет антироссийских санкций. В него вошли порядка 200 компаний и физических лиц, но не попали новые отраслевые меры.

В то же время началось обсуждение уже 14-го пакета. В него могут войти и три китайские компании. Новые ограничения коснутся также министра обороны КНДР и российских компаний, которые Брюссель подозревает в поставках боеприпасов из Северной Кореи.