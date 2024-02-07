Западные спецслужбы пытались завербовать российских дипломатов в Польше Посол Андреев: спецслужбы Запада искали подходы к российским дипломатам в Польше

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Здание посольства России в Варшаве

Сотрудников диппредставительства России в Польше пытались вербовать западные спецслужбы, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Варшаве Сергей Андреев. По его словам, эти попытки окончились бесславно — все дипломаты отреагировали на провокацию «как положено».

Были подходы к нашим сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами — вхолостую, коллеги реагировали как положено, — рассказал он.

Андреев уточнил, что самым проблемным моментом для работы российских дипломатов в Польше стала высылка 45 сотрудников посольства, торгпредства и центра науки и культуры в марте 2022 года. Однако, резюмировал он, все сосредоточились на выполнении задач и адаптировались к новым условиям.

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