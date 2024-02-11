Западные союзники негласно советовали Украине не воевать за Крым Эксперт Эшкрофт: Запад в 2014 году советовал Украине не бороться за Крым

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Западные союзники Украины еще в 2014 году негласно советовали Киеву не бороться за Крым военным путем, заявил британский эксперт Лорд Эшкрофт. В материале для Daily Mail он пишет, что об этом ему рассказали 10 лет назад во время визита на Украину.

Как мне сказали во время моего визита, западные союзники негласно посоветовали Украине не бороться за Крым военным путем, — говорится в статье.

По мнению эксперта, сейчас Украина находится в кризисной ситуации, так как ВСУ не в состоянии вытеснить российскую армию с ее позиций. Кроме того, союзники Киева страдают от «военной усталости», из-за чего его финансирование и снабжением оружием может прекратиться.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск согласился с высказыванием, что Крым и Донбасс останутся российскими. Об этом он написал в комментарии к посту в социальной сети Twitter (X). В нем говорится, что финансирование Украины не изменит ситуацию на передовой, это лишь продлит конфликт, а также приведет к гибели еще 100 тысяч украинцев.

Также в публикации отмечалось, что «настало время Байдену, Макрону и Штольцу признать свой проигрыш». Автор сообщения добавил, что ничто не сможет изменить желания России сохранить полуостров и Донбасс.