Financial Times: ВСУ несут большие потери и страдают от сильной усталости

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

ВСУ несут большие потери, украинские солдаты сильно измотаны, пишет Financial Times со ссылкой на анонимного западного советника по вопросам обороны. Спикер издания отметил недостаточную обученность военнослужащих армии Украины, а также нехватку оружия и боеприпасов.

Украинские войска... конечно сталкиваются со своими собственными проблемами. У них высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости, и им нужно больше оружия и боеприпасов, — отметил спикер газеты.

Кроме того, в статье FT сообщается об успешных действиях командующего группировкой Вооруженных сил России в зоне СВО на Украине генерала армии Сергея Суровикина. За счет решений военачальника российским войскам удалось сократить шансы ВСУ на успешное наступление на Южном направлении. Суровикину, по словам автора статьи, удалось укрепить линию фронта, а также перебросить войска из Херсона.

Эти более сильные оборонительные позиции снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление Украины, которое может отрезать сухопутный коридор, тянущийся вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом, — написано в тексте.

В газете также отметили, что ряд западных военных экспертов не ставит крест на возможности прорыва ВСУ.

Ранее обозреватель Politico Джейми Деттмер написал, что Суровикин оказался более проницательным в тактическом отношении. По словам журналиста, возможное наступление ВС РФ вызывает тревогу.

Газета The New York Times в свою очередь писала, что Суровикин способен проводить сложные военные операции. По информации издания, в последние недели Москва нанесла более интенсивные авиаудары по оборонительным линиям, что привело к увеличению потерь среди бойцов ВСУ.