РИА Новости: западные инструкторы обучали ВСУ диверсиям

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Вооружённые силы Украины

Инструкторы из западных стран еще за несколько лет до российской спецоперации обучали украинских военных в том числе совершать диверсии, сообщил РИА Новости украинский военнопленный, старший сержант Виталий Катранич. Кроме того, военные получали знания по топографии, инженерному делу и медицине. Тренировали их инструкторы в том числе из США, Великобритании и Польши.

Нас обучали диверсиям, топографии, медицине, инженерному делу, — сказал пленный.

Катранич уточнил, что процесс обучения занимал около 2,5 месяцев. По его словам, бойцов обучали диверсиям в полевых условиях — в основном минированию местности.

В начале октября стало известно, что лидеры стран — членов Евросоюза договорились о том, что за пределами Украины будут подготовлены до 15 тысяч солдат ВСУ. По информации журналистов, около трех тысяч украинских солдат пройдут специальную тактико-боевую подготовку и курсы инженеров.

Кроме того, сообщалось о намерении Минобороны Франции провести «учебную миссию для украинских солдат» на базах в Польше. В рамках принятых летом мер Евросоюза была предусмотрена пятинедельная подготовка в специальных армейских лагерях.