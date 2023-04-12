Западноевропейская страна полностью откажется от российского СПГ Bloomberg: Нидерланды планируют полностью остановить импорт российского СПГ

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Правительство Нидерландов работает над прекращением всех поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России, пишет Bloomberg со ссылкой на министра энергетики страны Роба Йеттена. Он указал, что власти Нидерландов перестали подписывать новые контракты по поставкам СПГ, при этом такое решение не анонсировалось. Йеттен добавил, что руководство страны также работает над расторжением уже составленных контрактов.

Мы обязаны сделать все возможное, чтобы в нашей системе не было российских энергоресурсов, и мы уже добились успеха в отношении угля, трубопроводного газа и нефти, — заявил он.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что страна стала независимой от поставок энергоресурсов из России. Он подчеркнул, что в ФРГ не случилось ни энергетического, ни экономического кризиса, как это прогнозировали аналитики.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер, в свою очередь, заявил, что жители Германии могут столкнуться с нехваткой газа следующей зимой. По его мнению, компании и домохозяйства должны продолжать сокращать использование газа, чтобы не увязнуть в очередном энергокризисе.

Аналитик Владимир Демидов ранее отметил, что Германия смогла почти полностью заменить российский газ, но одновременно с этим страна впала в зависимость от американских энергоресурсов.