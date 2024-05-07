Западная пресса опровергла собственную новость о России Reuters опровергло собственное заявление о вызове посла России в МИД Франции

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МИД Франции

Зарубежное агентство Reuters заявило, что российского посла Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции. Однако позднее СМИ скорректировало сообщение, уточнив, что речь шла о французском дипломате Пьере Леви, которого вызвали в МИД РФ.

Изначально агентство писало, что Мешкову хотели выставить претензию из-за «российской кампании дезинформации». На самом же деле в МИД России 6 мая был вызван Леви из-за воинственных заявлений властей Франции во главе с президентом Эммануэлем Макроном. Внешнеполитическое ведомство РФ объяснило, что послу изложили оценки «деструктивной и провокационной» линии Парижа, ведущей к «дальнейшей эскалации конфликта» на Украине.

Кроме того, в МИД России был вызван посол Великобритании Найджел Кейси. Ему выразили решительный протест в связи с заявлением британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона о праве Украины бить по территории России британским оружием.

Кейси жестко указали на то, что выпад Кэмерона противоречит звучавшим ранее заверениям Лондона про передачу Киеву крылатых ракет большой дальности, подчеркнули в МИД России. В министерстве добавили, что глава британского внешнеполитического ведомства дезавуировал позицию британской стороны, де-факто признав свою страну стороной конфликта.