Запад впал в «тотальную панику» из-за возможного поражения на Украине Филиппо: Запад скрывает «тотальную панику» из-за проигрыша НАТО на Украине

Фото: МО Украины

На Западе началась паника на фоне осознания поражения в украинском конфликте, заявил в соцсети Twitter (X) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, поставки вооружения Киеву являются попыткой скрыть волнения.

Все нынешние волнения, словесные ажиотажи, поставки оружия, бредни о «военной экономике», вливаемые миллиарды евро — все это призвано как можно лучше скрыть тотальную панику системы: Россия явно победила, НАТО проиграло, — написал французский политик.

В то же время Филиппо призвал не поддаваться истерике. Единственным разумным решением он назвал начало мирных переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил вероятность, что между РФ и НАТО может начаться полномасштабный конфликт. По его мнению, такое противостояние приблизит еще на шаг третью мировую войну. В современном мире все возможно, констатировал российский лидер.

Кроме этого, издание Al Binaa писало, что поражение Вооруженных сил Украины в конфликте неизбежно. Это, в свою очередь, грозит серьезными последствиями Соединенным Штатам, уточнили журналисты. По мнению автора статьи, при таком сценарии США лишатся мирового влияния, превратившись в регионального игрока без глобального статуса.