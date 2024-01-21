Запад рискует потерять сотни миллиардов из-за России: что к этому приведет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зеркальный ответ России в случае конфискации замороженных активов Центробанка РФ может дорого обойтись странам Запада. Какие страны пострадают больше всех, что собирается Запад делать с российскими активами?

Сколько потеряет Запад

В РИА Новости сообщили, что в случае конфискации западными странами активов российского Центробанка «зеркальные меры» со стороны Москвы могут стоить Западу как минимум $288 млрд. Такие прямые инвестиции были вложены в России на конец 2022 года.

Замороженные на Западе активы России сравнимы по объему и составляют $287 млрд — эта те активы, которые удалось обнаружить западным экспертам. Большая их часть, $232 млрд, хранилась в банках Евросоюза, еще $8,6 млрд — в Швейцарии, $5 млрд — в США. На остальные страны приходилось порядка $41,4 млрд.

Кто на Западе пострадает больше всех

В названные РИА Новости $288 млрд долларов входят прямые инвестиции из стран Евросоюза, «Большой семерки», Австралии и Швейцарии. При этом большая часть — $223,3 млрд, то есть 77,5% от инвестиций, принадлежат Евросоюзу.

Из активов Евросоюза почти половина — $98 млрд (42%) — относится к компаниям, зарегистрированным на Кипре, который является офшорной зоной. Еще $50,1 млрд (21,5%) принадлежат Нидерландам, на третьем месте по объему инвестиций в Россию находится Германия с $17,3 млрд (7,4%). Кроме того, в число крупнейших инвесторов в российскую экономику входят Франция с $16,6 млрд (7,1%) и Италия с $12,9 млрд (5,5%).

Стоимость активов Великобритании в России на конец 2021 года достигала $18,9 млрд (6,5% общей суммы), США — $9,6 млрд, Япония — $4,6 млрд. Достаточно значительные инвестиции вкладывала Швейцария: $28,5 млрд, что составляет почти 10% общей суммы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зачем Западу активы ЦБ РФ

После начала боевых действий на Украине на Западе неоднократно предлагали конфисковать замороженные российские активы. Западные политики предлагали направить их «на восстановление Украины». В МИД России подчеркивали, что Москва готова на зеркальный ответ при таком исходе.

Как отмечает Associated Press, идея о конфискации российских активов ранее была отвергнута на Западе из-за опасений, что такие действия могут нанести непоправимый ущерб доверию к западной банковской системе. Однако в 2023 году эти предложения вновь оказались в центре внимания, когда Конгресс США не смог принять бюджет с объемом помощи Украине и Израилю, который затребовала администрация Джо Байдена.

Может ли Запад конфисковать активы Центробанка России

Западные СМИ отмечают, что до сих пор не создан правовой механизм, который позволил бы законным образом конфисковать российские активы и передать их Украине. Как отмечает Reuters, в ходе Всемирного экономического форума в Давосе представители западных стран заявили, что конфискация российских активов, большая часть которых заморожена в финансовом депозитории Euroclear в Брюсселе, возможна только после общего согласования соответствующего международного механизма, что вряд ли произойдет в ближайшее время.

Между тем 19 января чешское издание Novinky.cz сообщило, что депутат от партии TOP 9 и кандидат в Европарламент Ондржей Колар внес законопроект о конфискации российских активов в Чехии. При этом конфискованные средства будут «выкуплены» у РФ, но эти суммы сразу же будут заморожены. В МИД Чехии отказались комментировать гипотетический законопроект.

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