Запад пригрозил Зеленскому оставить Украину без помощи Asia Times: Запад выдвинул Зеленскому ультиматум по помощи Киеву

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Запад поставил ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому для продолжения поставок военной помощи и финансирования, пишет издание Asia Times. В материале отмечается, что одной из причин послужила коррупция в стране.

Громкие скандалы — и общее представление о том, что Украина все еще не может побороть коррупцию — стали более серьезными экзистенциальными угрозами, — написало издание.

По мнению авторов статьи, коррупционный скандал и сведения о расколе власти на верхушке подрывают уверенность Запада в том, что Украина может надежным способом избежать поражения. При этом, говорится в материале, о достижении победы речи уже не идет. Это отталкивает союзников Киева от оказания дальнейшей поддержки и осложняет ситуацию для Зеленского.

Издание подчеркивает, что это поспособствует углублению и закреплению политических разногласий на Украине. При этом внутри страны уже идут «весьма противоречивые» дебаты по военной стратегии, которые делают разногласия между политическим и военным руководством все более публичными.

Ранее крымский политический эксперт Заур Смирнов предположил, что преемником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного станет действующий министр обороны Украины Рустам Умеров.