Запад преследует экспертов за выступления в ООН по приглашению России Постпредство РФ сообщило о преследовании экспертов за выступления в СБ ООН

Западные страны используют преследование и давление в отношении различных экспертов, которых Россия приглашает выступить на заседаниях Совета Безопасности ООН, заявила ТАСС политкоординатор РФ в СБ ООН Надежда Соколова. По ее словам, российская сторона старается привлекать для выступлений специалистов из разных стран, в том числе из США и Европы.

Если кто-то из членов СБ против докладчика, он может запросить процедурное голосование. Западные коллеги этим периодически пользуются, блокируя предлагаемых Россией докладчиков. <...> К сожалению, случалось и такое, что приглашенных нами докладчиков хоть и допускали на заседание, но потом преследовали в их странах [входящих в ЕС], — пояснила она.

Как уточнила Соколова, речь идет также о тех специалистах, которые готовы предоставить анализ действий стран, который невозможно опубликовать в западных СМИ из-за цензуры. При этом речь идет совсем не о тех экспертах, которые выступают на стороне России.

Бывает, что и наоборот. Но мы за объективность. В общем, у западных коллег очень своеобразное понимание свободы слова, — добавила Соколова.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия проанализирует все заключенные в прошлом международные соглашения на предмет соответствия интересам государства и откажется от договоров, которые посчитает невыгодными. По его словам, сейчас этот вопрос актуален, особенно с учетом попыток нанести максимальный ущерб РФ и изолировать ее.