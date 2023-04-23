Запад предупредили о возможном провале контрнаступления ВСУ Economist: контрнаступление ВСУ рискует закончиться окружением украинских военных

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предстоящее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может определить будущее не только страны, но и всей Европы, считает журнал The Economist. По его данным, риски высоки и все может закончиться окружением украинских военных.

Судьба Украины и форма западных альянсов могут зависеть от того, что произойдет в ближайшие несколько недель, — подчеркивается в публикации.

Издание считает, что Киев получил достаточно вооружений от НАТО, но риски высоки, поскольку Украина имеет ограниченный запас ракет класса «земля-воздух», необходимых для атак по бомбардировщикам.

Также отмечается, что Киеву, как атакующей стороне, потребуется большое количество войск, чтобы превзойти численность обороны, и даже в таком случае ВСУ рискуют оказаться в окружении.

Украине и ее западным покровителям следует подготовиться к возможности того, что контрнаступление принесет лишь незначительный успех, если не хуже, — указано в публикации.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что провал готовящегося контрнаступления украинских сил может обернуться свержением президента Украины Владимира Зеленского. Он слишком надеялся на Запад, отметил Соскин. По его мнению, все показатели говорят о том, что ВСУ вряд ли смогут наступать, учитывая острую нехватку техники и боеприпасов.