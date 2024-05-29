Запад попросил Зеленского не требовать от НАТО «невозможного» Telegraph: партнеры попросили Зеленского не давить по поводу вступления в НАТО

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленин

Партнеры Украины попросили ее президента Владимира Зеленского не требовать от НАТО «невозможного», сообщает британская The Telegraph со ссылкой на источники. Там пояснили, что речь идет о скором продвижении к членству в Альянсе, которое продвигает украинский глава.

Зеленский, как рассказал собеседник газеты, пытался оказывать давление на отдельные государства по этому вопросу. Из-за этого некоторые страны альянса, в частности, Великобритания, пытались потом настаивать на вступлении Украины в НАТО, что привело к разногласиям в организации.

Они (США. — NEWS.ru) очень скептически относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в НАТО в этом году. США, возможно, не так обеспокоены, как Германия, но существуют опасения по поводу угрозы со стороны России для остальных членов альянса, — уточнил собеседник газеты.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не станет членом Североатлантического альянса в течение следующих 30 лет. Канцлер упомянул свой визит в Москву в начале 2022 года и подчеркнул, что он уже высказывал подобные мысли публично как в Москве, так и в Киеве два с половиной года назад. По словам Шольца, тогда уже было очевидно, что Украине пока что недоступен такой вариант.

Ранее Шольц высказался против использования Украиной западного оружия для ударов по российской территории. Пока нет причин для расширения зоны применения данного вооружения, резюмировал он.