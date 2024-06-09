Запад поддержит атаки Украины на Россию в киберпространстве Украина и Запад создадут коалицию для атак на РФ в киберпространстве

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/Global Look Press

Украинские власти и страны Запада создадут коалицию, чтобы атаковать Россию в информационном пространстве, заявила в эфире национального телемарафона глава Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк. Она также обвинила в Москву в нападениях в Сети, а также во вмешательстве в теле- и радиовещание республики. По ее словам, эту информацию якобы подтвердили европейские страны.

Мы теперь вместе будем атаковать россиян. <...> Мы для этого должны создать такую коалицию стран, которые бы сопротивлялись этому, — заявила Герасимюк.

Кибератака на одну из стран НАТО может стать поводом для применения пятой статьи устава Североатлантического альянса, заявлял глава Военного комитета организации адмирал Роб Бауэр на сессии «Диалога Шангри-Ла» в Сингапуре. Этот пункт подразумевает коллективный ответ всех стран военного блока на атаку на одно из государств-членов.

В начале мая посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил: утверждения Госдепа США о том, что российские спецслужбы причастны к кибератакам в Европе, являются лживой пропагандой. По его словам, подобные шаги с американской стороны подрывают международную информационную безопасность.