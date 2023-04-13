Трибунал в Гааге обязал Россию заплатить Украине за Крым Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию заплатить $5 млрд «Нафтогазу» за потери активов в Крыму

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Арбитражный трибунал в Гааге обязал Росcию выплатить компании $5 млрд за ущерб от потери активов в Крыму, заявил глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов. По его словам, которые приводятся на сайте компании, в случае отказа Москвы от добровольного исполнения решения cуда компания имеет право начать процесс признания арбитражного решения и допуcка к его принудительному исполнению на территории тех гоcударств, где находятся активы РФ.

Команда «Нафтогаза» одержала победу на энергетическом фронте. Арбитражный трибунал обязал РФ компенсировать «Нафтогазу» убытки объемом $5 млрд. Речь идет о последствиях захвата Россией наших активов в Крыму в 2014 году, — заявил Чернышов.

В декабре немецкая Uniper инициировала арбитражное разбирательство против российской компании «Газпром экспорт» в Международном арбитражном суде. Как сообщил генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Мобах, через суд планируется возместить финансовый ущерб, нанесенный прекратившимися поставками из РФ. По его словам, речь идет об объемах газа, которые были согласованы с «Газпромом» по контракту, но не были поставлены, в результате чего компании пришлось «закупать замену по чрезвычайно высоким рыночным ценам».