Запад обвинили в недооценке способностей России Глава МО Литвы: Запад недооценил способность России адаптироваться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия сумела адаптироваться к внешним вызовам, особенно в экономическом плане, утверждает министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас. По его словам, которые передает телеканал LRT, такая недооценка стала ошибкой НАТО. Глава военного ведомства подчеркнул, что страны Альянса применяли западный подход в оценке стратегии Москвы и это стало их упущением.

Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы, — сказал Касчюнас на саммите в Вашингтоне.

Литовский министр назвал Россию «одним из самых опасных противников, которому Альянсу предстоит противостоять в самое ближайшее время». Он также заявил, что в РФ «понимают только язык силы», поэтому Западу нужно выработать систему активной защиты, наращивая военные расходы и развивая оборонно-промышленный комплекс.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что санкции, введенные 1 мая против России, направлены на подрыв энергетики РФ. Также уточняется, что Минюст США продолжает накладывать ограничения на организации, которые принимают участие в развитии «будущего производства и экспорта» России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя санкции США в отношении стран, с которыми сотрудничает Россия, заявил, что Москва планирует продолжить сотрудничество с другими государствами, минимизируя риски от рестрикций. По его словам, ограничения не могут нарушить развитие РФ на мировой арене.