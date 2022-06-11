Читатели сербской газеты Kurir бурно отреагировали на озвученные канцлером Германии Олафом Шольцем условия принятия страны в Евросоюз. В ходе своего визита в республику немецкий руководитель заявил, что Белграду необходимо признать независимость Косово. Также он потребовал от сербских властей присоединиться к санкциям против России.
Публикация на эту тему вызвала активный отклик пользователей в комментариях.
Немцы так и не поняли, что ультиматум с сербами не проходит;
Примите его, накормите и отправьте домой. И выбросьте эти угрозы в мусорное ведро, где им самое место;
Мне не нужен ЕС, чтобы жить так, как я живу, я и так привык иметь немного;
Запад — наш враг, и это не изменится, — заявили читатели издания.
Канцлер Германии Олаф Шольц с пятницы, 10 июня, проводит поездку по Западным Балканам. Он начал визит с посещения самопровозглашённой республики Косово, после чего заявил, что введением санкций против России косовское правительство показало, что «стоит на нашей стороне в международном сообществе». Также Шольц сообщил, что вступление Сербии и Косово в Евросоюз невозможно без взаимного признания Белграда и Приштины.