Читатели сербской газеты Kurir бурно отреагировали на озвученные канцлером Германии Олафом Шольцем условия принятия страны в Евросоюз. В ходе своего визита в республику немецкий руководитель заявил, что Белграду необходимо признать независимость Косово. Также он потребовал от сербских властей присоединиться к санкциям против России.

Публикация на эту тему вызвала активный отклик пользователей в комментариях.

Немцы так и не поняли, что ультиматум с сербами не проходит;

Примите его, накормите и отправьте домой. И выбросьте эти угрозы в мусорное ведро, где им самое место;

Мне не нужен ЕС, чтобы жить так, как я живу, я и так привык иметь немного;

Запад — наш враг, и это не изменится, — заявили читатели издания.