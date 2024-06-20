Запад намерен поменять украинского лидера для переговоров с Москвой СВР: Запад хочет поставить на Украине более приемлемую фигуру для переговоров

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Экс-главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный рассматривается в Вашингтоне как наиболее подходящий кандидат на замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, чьи полномочия истекли в мае, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, который оказался в распоряжении ТАСС. В сообщении указывается, что после того, как Зеленский исчерпал свою «полезность», Белый дом решил заменить его на украинского политика.

Отмечается, что Зеленский не смог осуществить свои надежды на «стратегическое поражение России», а Белый дом решил найти замену, которая будет готов вести переговоры с Москвой о мирном урегулировании конфликта. В Вашингтоне считают, что Залужный является наиболее подходящим кандидатом для этой роли, учитывая его опыт как бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Накануне бывший аналитик Пентагона и вышедшая в отставку лейтенант ВВС США Карен Квятковски заявила, что переговоры по Украине не продвигаются из-за необходимости смены западных лидеров. Она отметила, что нынешние лидеры Запада, включая президента США Джо Байдена, слишком заинтересованы в уничтожении Украины и создании системы антироссийских ценностей.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала диалога Москвы и Киева украинские войска должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, он потребовал от Украины отказаться от планов вступить в НАТО. По словам главы государства, он готов сесть за стол переговоров «хоть завтра».