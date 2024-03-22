Запад начал спасать Украину от блэкаута Рогов: три западные страны начали поддерживать Украину электроэнергией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Три западных страны начали поставки электроэнергии в украинские регионы после масштабной атаки на инфраструктуру государства, передает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимира Рогова. Эти страны ранее платили Киеву за электричество, отметил Рогов.

На подконтрольной режиму Зеленского территории, чтобы удержать энергетическую систему на плаву, начался переток из трех западных стран. Удар был настолько чувствительным, что пришлось прибегать к электроэнергии тех стран, которым ранее энергию Украина продавала, — сообщил Рогов.

Рогов пояснил, что решение об обратном перегоне энергии приняли, чтобы не дать рухнуть энергосистеме Украины.

ВС РФ в ночь на 22 марта нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины — эту атаку министр энергетики страны Герман Галущенко назвал самой масштабной за последнее время. Обстрел, по его словам, велся с применением различных видов вооружений и боеприпасов — от авиаракет Х-59 и «Кинжалов» до ударных беспилотников «Герань».