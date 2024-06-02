В Германии раскрыли, какое оружие ВСУ смогут использовать для ударов по РФ Генерал Фрейдинг: Украине могут разрешить использовать Patriot для ударов по РФ

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ВСУ могут разрешить использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot для поражения российской авиации над территорией России, сообщил возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерал Кристиан Фрейдинг. Вместе с тем военный отметил, что Киев должен действовать «в рамках международного права», передает издание Tagesschau.

Вполне возможно, что системы Patriot теперь также будут использоваться в районе Харькова и над Россией, — заявил Фрейдинг.

Ранее сообщалось, что украинским властям понадобилось 90 минут, чтобы убедить США разрешить удары по России. Отмечается, что Киев решился на переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и министром обороны Ллойдом Остином только после одобрения конгрессом военной помощи на более чем $60 млрд и наступления ВС РФ в Харьковской области. Беседа украинских представителей и американских чиновников прошла по видеосвязи.

Кроме того, СМИ сообщили, что первые атаки по территории России с применением произведенного в США оружия могут начаться в ближайшее время. Отмечается, что, разрешив использовать американское оружие для нанесения ударов по объектам в России, Байден «переступил через красную линию, которую сам же и обозначил».