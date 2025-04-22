Заняли Сухую Балку, шли под одеялами: новости СВО на вечер 22 апреля

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

ВС России заняли населенный пункт Сухая Балка в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операции участвовали бойцы Южной группировки войск. Сухая Балка находится в 7,4 км западнее поселка Нью-Йорк.

Российские военные группировки «Центр» в ходе штурма Преображенки в Донецкой Народной Республике заменили радиопереговоры звуковыми сигналами, сообщили в Минобороны России. Главной сложностью в ведомстве назвали преодоление участков открытой местности, на которых практически не было укрытий. По данным оборонного ведомства, военнослужащие заходили в населенный пункт группами по три-четыре человека. Для защиты бойцы использовали антидроновые одеяла.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 22 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Военкор Коц: взятие Сухой Балки открывает путь на Константиновку

Установление контроля над Сухой Балкой в ДНР позволяет ВС России выйти на трассу Н-20, идущую в сторону города Константиновки, рассказал военный корреспондент Александр Коц. Он заметил, что населенный пункт является южным бастионом крупнейшего укрепрайона ВСУ в Донбассе, проходящего по линии Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.

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ВСУ подорвали исторические строения при бегстве из Горнальского монастыря

Несколько групп Вооруженных сил Украины при бегстве из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области подорвали исторические строения, сообщил источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, обитель получила сильные повреждения. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Собеседник отметил, что противник размещал на территории и в окрестностях монастыря минометные и артиллерийские расчеты. При этом в самих строениях были оборудованы пункты управления БПЛА и дислоцирован личный состав ВСУ.

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

ВСУ пытаются мешать вывозу тел украинских солдат в российские морги

ВСУ предприняли попытку обстрела российских бойцов, которые вывозили тела украинских солдат из окрестностей населенных пунктов Гуево и Николаево-Дарьино в Курской области, сообщает источник в российских силовых структурах. Погибших планировалось доставить в российские морги. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Он также добавил, что ВСУ делают все, чтобы останки солдат не были вывезены с поля боя. Киев не интересует то, что родственники просто хотят достойно похоронить своих близких, отметил источник.

«Держим кулаки и молимся за парней»: бои в приграничье ужесточились

В российском приграничье наблюдается ожесточение боев, заявил в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка. По его словам, после потери Олешни ВСУ сосредоточили все свои усилия по удержанию контроля над селом Горналь, чтобы оставаться в Курской области. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По его словам, ведение ВСУ боев на Белгородчине очень высоко ценится украинским президентом Владимиром Зеленским в медийном поле. Поэтому каждый день десятки солдат ВСУ платят за это своей жизнью, подчеркнул Подоляка.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru ВС РФ в зоне СВО

Стало известно, почему российские бойцы отказываются от радиопереговоров

Российские военнослужащие отказываются от ведения радиопереговоров в ходе штурма Преображенки в ДНР, чтобы не дать ВСУ возможности перехватить сигналы, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинская армия научилась перехватывать даже самую зашифрованную связь.

Он добавил, что ВСУ располагают самой современной аппаратурой и по глушению сигналов, и по внедрению в сети радиоперехватов. По словам военного эксперта, Вооруженные силы России нашли способ координировать свои действия без радиопереговоров, что снизило потери.

Кадыров сообщил о попытке прорыва ВСУ через границу на Сумском направлении

22 апреля ВСУ предприняли попытку прорваться через государственную границу России на Сумском направлении, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, противнику не удалось реализовать свои планы благодаря упреждающему минированию, проведенному бойцами группы Аида СпН «Ахмат».

Глава Чечни уточнил, что боевая бронемашина ВСУ подорвалась на мине, после чего ее добили при помощи оптоволоконного дрона. Украинские солдаты попытались эвакуироваться с помощью БРЭМ, однако и эту технику уничтожили.

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