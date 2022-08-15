Зампред Общественной палаты Алтайского края погиб в ДНР Зампред Общественной палаты Алтайского края Новиков опознан в числе погибших в ДНР

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Заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков опознан в числе погибших при обстреле Шахтерска в ДНР, сообщает ТАСС. Председатель общественной палаты Юрий Шамков заявил, что выступит с инициативой о его награждении.

Подтверждается информация, что Евгений Александрович погиб в ДНР. Он уехал в начале июля с волонтерской миссией. 10 июля они попали под обстрел, это было в Шахтерском районе. Мы вместе с близкими надеялись до последнего, что он жив, но не так давно его опознали. На этой неделе тело уже должны доставить в Барнаул, — сказал Шамков.

Ранее сообщалось, что украинская армия обстреляла село Степано-Крынка из американской реактивной системы залпового огня HIMARS 10 июля. В результате три человека погибли и 39 были ранены — все волонтеры общественной организации «Молодая Республика».

Трое погибших при обстреле со стороны ВСУ Степано-Крынки оказались жителями Астрахани, которые распределяли гуманитарную помощь в республике. Губернатор региона Игорь Бабушкин отметил, что в результате атаки ранения получили 11 мирных жителей, еще четверых разыскивали спасатели.