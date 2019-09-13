Полиция задержала в парижском аэропорту заместителя посла Франции в Сальвадоре по обвинению в подготовке нападения на мусульман.
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По словам задержанного, организация собиралась наносить удары по «ключевым точкам» в случае теракта. Они тренировались и в основном готовились к ответным шагам. Несмотря на это, некоторые члены объединения думали и о превентивных действиях.
Сотрудник МИД возглавлял ячейку в регионе Иль де Франс (парижский регион). Он собирался привезти из страну, в которой работал, ружьё, пистолеты-пулемёты и автоматы Калашникова.
Ранее News.ru писал, что суд во Франции приговорил сестру наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Хассу к 10 месяцам тюрьмы и штрафу в размере €10 тысяч. Принцессу признали виновной в насилии в отношении сантехника.