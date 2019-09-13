https://static.news.ru/photo/ae73fdb6-d590-11e9-a90e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Bing/Xinhua/Global Look Press

Полиция задержала в парижском аэропорту заместителя посла Франции в Сальвадоре по обвинению в подготовке нападения на мусульман.

По данным Le Parisien , силовики предъявили дипломату обвинения в участии в террористической организации «Борьба оперативных групп», занимающейся «защитой от радикального исламизма».

По словам задержанного, организация собиралась наносить удары по «ключевым точкам» в случае теракта. Они тренировались и в основном готовились к ответным шагам. Несмотря на это, некоторые члены объединения думали и о превентивных действиях.

Сотрудник МИД возглавлял ячейку в регионе Иль де Франс (парижский регион). Он собирался привезти из страну, в которой работал, ружьё, пистолеты-пулемёты и автоматы Калашникова.

Ранее News.ru писал, что суд во Франции приговорил сестру наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Хассу к 10 месяцам тюрьмы и штрафу в размере €10 тысяч. Принцессу признали виновной в насилии в отношении сантехника.