Замглавы ВС Италии поблагодарила врачей из РФ за помощь в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/7d4d6ae8-7bed-11ea-9098-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Заместитель генсека Верховного суда Италии Лина Рубино выразила благодарность российским врачам и медикам других стран за помощь в борьбе с коронавирусом.

Мы, итальянцы, переживаем момент международной солидарности <...> И поэтому я хочу поблагодарить всех, — сказала она в видеообращении, которое было показано в ходе виртуального международного юридического форума «9 1/2: Законы коронавируса», в Санкт-Петербурге.

По словам Рубино, никто из судей и сотрудников ВС, а также посещавших его адвокатов, не заразился коронавирусом, сообщает РИА новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Италии продлили карантин до 3 мая. При этом глава правительства страны Джузеппе Конте допустил, что некоторые из закрытых в результате пандемии предприятий смогут возобновить работу раньше этого срока.