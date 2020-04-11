Замглавы ВС Италии поблагодарила врачей из РФ за помощь в борьбе с COVID-19

Заместитель генсека Верховного суда Италии Лина Рубино выразила благодарность российским врачам и медикам других стран за помощь в борьбе с коронавирусом.
Мы, итальянцы, переживаем момент международной солидарности <...> И поэтому я хочу поблагодарить всех, — сказала она в видеообращении, которое было показано в ходе виртуального международного юридического форума «9 1/2: Законы коронавируса», в Санкт-Петербурге.
По словам Рубино, никто из судей и сотрудников ВС, а также посещавших его адвокатов, не заразился коронавирусом,
Ранее NEWS.ru писал, что в Италии продлили карантин до 3 мая. При этом глава правительства страны Джузеппе Конте допустил, что некоторые из закрытых в результате пандемии предприятий смогут возобновить работу раньше этого срока.
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