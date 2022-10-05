Замглавы Верховного суда Украины уволили из-за наличия гражданства России Зампредседателя Верховного суда Украины Львова уволили из-за данных СБУ о наличии у него гражданства России

Фото: Федор Савинцев/ТАСС

Замглавы Верховного суда Украины Богдана Львова уволили с занимаемой должности. Основанием для этого прослужила информация СБУ о наличии у него российского гражданства, сообщается в Telegram-канале ВС.

Председатель Верховного суда Всеволод Князев 5 октября издал приказ об отчислении Львова Богдана Юрьевича из штата Верховного суда на основании информации Службы безопасности Украины о наличии у Львова гражданства России, по данным реестров РФ, — говорится в тексте.

В суде пояснили, что решение принято на основе Конституции Украины и законодательства о судоустройстве. В них предусмотрено прекращение полномочий судьи в случае выхода из гражданства Украины или приобретения подданства другой страны. Данные положения применяются впервые.

В ВС добавили, что полагаются на информацию СБУ до тех пор, пока она не будет опровергнута в установленном законом порядке. При этом Львов имеет право доказывать отсутствие у него гражданства России.

Ранее сообщалось, что СБУ подтвердила наличие у Львова российского паспорта. По данным СМИ, в 2012 году он обновил документ в связи с истечением срока его действия. Кроме того, журналисты заявляли о наличии у Львова недвижимости в Москве.