Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив озвучила срок окончания эпидемии коронавируса нового типа в стране.
По её словам, строгое соблюдение карантина позволит побороть заболевание к маю. Тогда же украинцы смогут начать полноценно работать, а экономика вернётся к нормальной жизни.
Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса — это максимальное соблюдение карантина, — цитирует Ковалив УНИАН.
Согласно последним данным, на Украине зарегистрировано 73 случая заражения COVID-2019. Три человека погибли, один пациент выздоровел. С 12 марта по 3 апреля на Украине действует общенациональный карантин. Приостановлены полёты самолётов, железнодорожные перевозки, а также работа общественного транспорта. Работают только продуктовые магазины, аптеки, банки и автозаправки.
Ранее NEWS.ru писал, что гражданам Украины запретили покидать страну с туристическими целями. Также Владимир Зеленский внёс изменения в указ о проведении призыва на срочную службу. Соответствующие мероприятия переносятся на месяц.