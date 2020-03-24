https://static.news.ru/photo/f49b6d5a-6db7-11ea-bc3f-fa163e074e61_660.jpg Юлия Ковалив Фото: Yuliya Kovaliv/facebook.com

Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив озвучила срок окончания эпидемии коронавируса нового типа в стране.

По её словам, строгое соблюдение карантина позволит побороть заболевание к маю. Тогда же украинцы смогут начать полноценно работать, а экономика вернётся к нормальной жизни.

Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса — это максимальное соблюдение карантина, — цитирует Ковалив УНИАН.

Согласно последним данным, на Украине зарегистрировано 73 случая заражения COVID-2019. Три человека погибли, один пациент выздоровел. С 12 марта по 3 апреля на Украине действует общенациональный карантин. Приостановлены полёты самолётов, железнодорожные перевозки, а также работа общественного транспорта. Работают только продуктовые магазины, аптеки, банки и автозаправки.

Ранее NEWS.ru писал, что гражданам Украины запретили покидать страну с туристическими целями. Также Владимир Зеленский внёс изменения в указ о проведении призыва на срочную службу. Соответствующие мероприятия переносятся на месяц.