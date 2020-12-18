Замглавы офиса президента Украины заподозрили в коррупции

https://static.news.ru/photo/3c91991e-414c-11eb-a079-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского подозревается в причастности к коррупции.

По данным Национального антикоррупционного агентства Украины (НАБУ), чиновник может иметь отношение к предоставлению неправомерной выгоды за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн гривен (около $3 млн) Нацгвардии Украины.

Имя чиновника в НАБУ не называют, но местные СМИ утверждают, что речь идёт об Олеге Тарасове. Он является третьим подозреваемым по данному делу.

По версии следствия, в 2000-х годах Нацгвардия заключила с компанией-застройщиком соглашение о возведении на территории бывшей воинской части в центре Киева жилого комплекса, в котором сотрудникам ведомства будет предоставлено 50 квартир и 30 парковочных мест. Однако позднее появилось допсоглашение, по которому Нацгвардия отказалась от жилья в центре в пользу 65 квартир на окраине украинской столицы.

По делу были задержаны экс-глава Нацгвардии Юрий Аллеров и депутат Верховной рады Максим Микитась. Первого заподозрили в присвоении вышеуказанной суммы, а второго — в организации сделки по завладению недвижимостью Нацгвардии. Оба позднее вышли под залог, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что дело о коррупции возбудили в отношении главы МВД Украины Арсена Авакова. Речь идёт о незаконном завладении €62 млн на счетах CityCommerce Bank, открытых в австрийском Meinl Bank Aktiengeselschaft.