https://static.news.ru/photo/461d5b90-3931-11ea-af98-fa163e074e61_660.jpg Павел Яблонский Фото: gov.pl

Замглавы МИД Польши Павел Яблонский прокомментировал публикацию Минобороны России документов, рассекреченных к 75-летию освобождения Варшавы. По мнению политика, Москва таким образом пытается исказить исторические события.

Он обвинил советские войска в бездействии, заявив, что «Красная армия стояла и смотрела с другого берега Вислы» на уничтожение польской столицы, разрушенной после Варшавского восстания.

Это было не освобождение, это было принесение нового коммунистического плена, — цитирует Яблонского РИА Новости.

Минобороны РФ опубликовало документы, посвящённые освобождению Польши, в целях защиты исторической правды. В их числе фотоальбом оперативного управления 1-го Белорусского фронта о взломе немецко-фашистской обороны, подборка документов о зверствах гитлеровцев, а также о террористической деятельности отрядов Армии Крайовой в тылу Красной армии.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Польши приняли резолюцию, в которой обвинили СССР наравне с Германией в начале Второй мировой войны. В Госдуме документ назвали «коллективным идиотизмом».