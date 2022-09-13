Замглавы Херсонской ВГА призвал отодвинуть линию фронта к Николаеву Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов призвал отодвинуть линию фронта в сторону Николаева

Фото: U.S. Army

Оттягивание линии фронта от Херсонской области в сторону Николаева гарантирует ее безопасность и прекращение обстрелов, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, сейчас идет усиление позиций на линии фронта в регионе.

Для прекращения обстрелов региона и гарантирования его безопасности необходимо отодвинуть линию фронта в сторону Николаева. У меня нет сомнений, что исконно русские города Николаев и Одесса будут освобождены, — сказал Стремоусов.

Ранее Стремоусов заявил, что потери украинских войск на Херсонском направлении превысили 3,5 тысячи человек. Он добавил, что большинство погибших солдат являлись обычными людьми, которых «Киев мобилизовал силой». Стремоусов при этом отметил, что реального продвижения украинских военных в регионе нет.

До этого он также отметил, что Херсону и Херсонской области ничего не угрожает, поскольку российская армия выстроила линии защиты по всему периметру области. Он подчеркнул, что Херсон есть и будет русским городом, «никто не собирается его сдавать и тем более отступать», а вся региональная администрация находится на своих рабочих местах и продолжает заниматься организацией жизнеобеспечения области. Стремоусов подчеркнул, что власти будут чаще выходить в эфир и давать максимально оперативную информацию.