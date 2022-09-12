Замглавы Херсонской области опроверг сообщения о смерти главы ВГА Сальдо

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Сообщения о смерти главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо являются фейком, сообщил ТАСС замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов. Ранее о смерти Сальдо сообщил ряд украинских Telegram-каналов.

Все это очередной фейк, у украинских СМИ уже не хватает фантазии. Я виделся с Сальдо на днях, он идет на поправку, — сказал Стремоусов.

О подозрении на отравление Сальдо стало известно 5 августа. Сообщалось, что его госпитализировали в Москву, но диагнозы назывались разные. 9 августа появилась информация, что глава администрации пришел в себя.

Также стало известно, что лечением Сальдо занимаются наиболее компетентные специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Работа медиков и общее хорошее физическое состояние чиновника обуславливают положительную динамику, подчеркнули в пресс-службе ВГА Херсонской области.