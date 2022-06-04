Замглавы Херсонской области: ЕС нам не помешает Замглавы Херсонской области Стремоусов: ЕС не помешает интеграции региона в Россию

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Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион продолжит интеграцию в Россию. Этому не помешает позиция Евросоюза, отказавшегося признавать выданные в регионе российские паспорта, отметил он в беседе с РИА Новости.

Херсонская область продолжит интеграцию в Россию, несмотря ни на какие заявления и позицию Евросоюза. Наш регион станет составной частью Российской Федерации, и этому никому не под силу помешать. Российские паспорта выдавались и будут выдавать в области, — подчеркнул замглавы ВГА.

Он добавил, что получит гражданство России «в первых рядах» вместе с главой региона Владимиром Сальдо.

Я буду гордиться этим и понимать, что я гражданин свободного государства, в котором моя культура и ценности являются стойкими, — сказал Стремоусов.

По его словам, желают получить российский паспорт до 80% жителей региона.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признаёт российские паспорта, выданные жителям Запорожской и Херсонской областей. В ЕС осудили соответствующее решение российского руководства, а также ввели 3 июня санкции против руководства Херсонской области — в чёрном списке оказались Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов.

О том, что жители Херсонской области имеют право на получение российского гражданства, Стремоусов объявил 6 мая. Тогда он также заверил, что регион будет интегрироваться в состав РФ.