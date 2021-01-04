Замглавы греческой больницы попал в реанимацию после прививки от COVID-19

https://static.news.ru/photo/988ca9de-4e67-11eb-8aed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Giorgos Kontarinis/Global Look Press

Заместитель начальника больницы в пригороде Афин попал в реанимацию с симптомами инфекции нижних дыхательных путей вскоре после вакцинации от коронавируса. Его поместили на искусственную вентиляцию лёгких. Об этом сообщает местный телеканал Skai.

По его данным, речь идёт о 54-летнем замруководителя госпиталя Триасиос в городке Элевсина. Сейчас он проходит лечение в Главной государственной больнице Никаи.

В прошлую среду проявились симптомы инфекции нижних дыхательных путей. Он прошел тест на коронавирус, который дал отрицательный результат, и не имел никаких симптомов, — говорится в сообщении телеканала.

Состояние мужчины ухудшилось в канун Нового года, 1 января медики уже сочли необходимой его интубацию.

Телеканал отмечает, что заражение и госпитализация замглавы больницы вызвали реакцию противников вакцинации. При этом Минздрав Греции заявляет, что нет убедительных доказательств связи заболевания мужчины с вакцинацией.

Заместитель руководителя был вакцинирован, и была исследована его история на аллергию в соответствии с предписанными процедурами, и нет никакой корреляции между вакцинацией и возникшей инфекцией, — говорится в сообщении.

27 декабря в Греции началась кампания по вакцинации населения от коронавируса, получившая название «Операция Свобода». Для прививок применяется вакцина компании Pfizer/BioNTech. Только этот препарат против COVID-19 был одобрен властями Евросоюза.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство Чехии ставит целью вакцинацию от коронавируса 60% взрослого населения страны, то есть примерно пяти миллионов человек, заявил премьер-министр государства Андрей Бабиш.