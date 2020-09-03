Замглавы бундестага усомнился в причастности Кремля к инциденту с Навальным

Вице-председатель парламента ФРГ Вольфганг Кубикки заявил, что не верит в версию о том, что к инциденту с блогером Алексеем Навальным причастно российское руководство.
Об этом он
Я говорю ещё раз и надеюсь, что это услышат: российские власти, правительство и Владимир Путин должны быть сами заинтересованы в прояснении этого инцидента и наказании ответственных за него, — заявил замглавы бундестага.
По его словам, в случае если он ошибается и если Кремль не даст «разумных объяснений», то в отношениях между Россией и Германией в последующие годы наступит «ледниковый период». В частности, Кубикки не исключил введение экономических санкций в отношении РФ, если будет установлена причастность российских госструктур к инциденту с Навальным. При этом он выступил против незамедлительного прекращения реализации проекта «Северный поток — 2»,
Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Москва должна ответить на вопросы о произошедшем.
Ранее NEWS.ru писал о том, что профессор, доктор химических наук Леонид Ринк, который участвовал в создании «Новичка», рассказал, почему оппозиционера Алексея Навального не могли отравить этим веществом.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен