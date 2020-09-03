Замглавы бундестага усомнился в причастности Кремля к инциденту с Навальным

https://static.news.ru/photo/242ac234-edcc-11ea-b822-fa163e074e61_660.jpg Вольфганг Кубикки Фото: Christian Spicker/www.imago-images.de/Global Look Press

Вице-председатель парламента ФРГ Вольфганг Кубикки заявил, что не верит в версию о том, что к инциденту с блогером Алексеем Навальным причастно российское руководство.

Об этом он сказал в эфире радиостанции Deutschlandfunk. По его словам, Кремль сам должен быть заинтересован в расследовании произошедшего с российским оппозиционером. При этом Кубикки отметил, что в России «есть силы, которые отчасти ведут самостоятельную жизнь».

Я говорю ещё раз и надеюсь, что это услышат: российские власти, правительство и Владимир Путин должны быть сами заинтересованы в прояснении этого инцидента и наказании ответственных за него, — заявил замглавы бундестага.

По его словам, в случае если он ошибается и если Кремль не даст «разумных объяснений», то в отношениях между Россией и Германией в последующие годы наступит «ледниковый период». В частности, Кубикки не исключил введение экономических санкций в отношении РФ, если будет установлена причастность российских госструктур к инциденту с Навальным. При этом он выступил против незамедлительного прекращения реализации проекта «Северный поток — 2», передаёт ТАСС.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Москва должна ответить на вопросы о произошедшем.

Ранее NEWS.ru писал о том, что профессор, доктор химических наук Леонид Ринк, который участвовал в создании «Новичка», рассказал, почему оппозиционера Алексея Навального не могли отравить этим веществом.