Замгенсека ООН Гриффитс прибыл на Украину

Фото: Eskinder Debebe/UN Photo /Global Look Press

Мартин Гриффитс

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибыл на Украину, сообщили на сайте представительства организации в стране. Дипломат пробудет на территории государства четыре дня. В рамках поездки он посетит Николаев, Херсон и Киев, а также встретится с официальными лицами и пострадавшими от последствий вооруженного конфликта украинцами.

Вместе с Гриффитсом в рамках четырехдневной миссии координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине Дениз Браун также посетила страну.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в субботу, 26 ноября, прибыл с визитом в Киев. Глава государства объявил о начале переговоров и выразил уверенность в том, что диалог будет содержательным и полезным.

В сентябре стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев. Во время встреч с высокопоставленными чиновниками Украины американский политик рассказал о новом пакете военной помощи Украине и 18 европейским соседствующим странам со стороны офиса президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Объем помощи превысил $2 млрд.