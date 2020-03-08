https://static.news.ru/photo/358df2e4-6168-11ea-9390-fa163e074e61_660.jpg Гюндуз Мамедов Фото: ark.gp.gov.ua

Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины сообщила о новом главе следственной группы по делу МН17. Им стал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений. Такой высокий уровень в украинской группе обеспечен впервые, — сообщило ведомство.

Помимо этого, представители ССГ (Союз Суверенных Государств) договорились о дальнейших шагах в своей работе и обсудили начало процесса.

NEWS.ru писал ранее, что на Украине уволили представителя международной следственной группы по МН17. Фамилия уволенного не разглашалась.