«Замерзать точно не будут»: экономист о будущем Германии без газа из России Экономист Кульбака: без российского газа немцы не замёрзнут, они найдут поставщиков сжиженного природного газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Без российского газа немцы не замёрзнут, они найдут поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщил экономист Николай Кульбака изданию Lenta.ru. Такая альтернатива обойдётся Германии дороже, но позволит почти без проблем войти в зимний период.

Замерзать немцы точно не будут. В принципе, сейчас обеспеченность газом по сезону и объёмам закачки несколько лучше, чем во многие другие годы. Конечно, определённые проблемы будут, придётся искать альтернативных поставщиков, но говорить о том, что это приведёт к какому-то ужасу, я бы не стал. Другое дело, что поиск альтернатив обойдётся значительно дороже, — сказал Кульбака.

Он объяснил, что мировой рынок газа активно развивается, постоянно увеличивается количество потенциальных поставщиков и терминалов СПГ. Экономист отметил, что проблема всегда была в инфраструктуре и Европа находилась в сильной привязке к российскому газу, но теперь замену ему найдут.

Тем временем цены на газ впервые с 10 марта превысили отметку $1700 за тысячу кубометров. Стоимость энергоресурсов, по данным лондонской биржи Intercontinental Exchange, выросла примерно на 7%. На текущий момент максимальное ценовое значение составляет $1715 за тысячу кубометров.