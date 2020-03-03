В украинских политических кругах продолжается обсуждение анонсированных грядущих перестановок в правительстве. Хотя премьер-министр страны Алексей Гончарук и отрицает, что намерен уйти в отставку, аналитики предполагают: дело дойдёт до назначения временно исполняющего обязанности главы кабмина. Вопрос обновления правительства должен быть решён 4 марта на заседании Верховной рады, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским.

За несколько дней до внеочередной встречи депутатов появились слухи о том, что Гончарук, вероятно, будет отправлен в отставку. Причина — в якобы обострившемся конфликте главы правительства и Зеленского. О нём сообщалось уже давно, ещё когда в январе премьер написал заявление об отставке. Свой шаг он объяснил желанием доказать «уважение и доверие к президенту» на фоне появления в Сети скандальных записей, на которых, как предполагается, нелестно отзывался о Зеленском. Отставка тогда принята не была. Многие аналитики расценили произошедшее как политтехнологический ход с целью отвлечения внимания от скандала со «сливами».

Алексей ГончарукАлексей Гончарукpresident.gov.ua

Теперь же, судя по всему, ситуация изменилась, хотя сам Гончарук, по всей видимости, пост покидать не желает.

Я никаких заявлений [об отставке] по состоянию на эту минуту не писал. <...> Очевидно, что у нас будут по этому поводу консультации и с президентом, и с парламентом, — отметил он.

Несмотря на подобный оптимизм главы кабмина, украинские политики и эксперты уже всерьёз активно обсуждают возможную замену ему. По данным источников в правящей партии «Слуга народа», на место Гончарука может быть назначен нынешний вице-премьер и министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль. В экспертной среде его кандидатуру также считают наиболее приемлемой для президента из всех обсуждавшихся в прессе.

Остаётся Шмыгаль из Львова. Был руководителем Ивано-Франковской области. То есть как бы региональный баланс сохраняется. Нет особого политического прошлого и явных политических устремлений в будущем. Может быть воспринят ключевыми игроками как консенсусный вариант. Так это выглядит на данный момент. По закону в случае отставки премьера члены его кабинета переходят в статус и.о., а «старшим по званию» временно становится вице-премьер. В данном случае — тот же Шмыгаль.

Алексей Якубин

украинский политолог (Киев)

С тем, что выходец из Львова «уравновесит» команду президента, в которой преобладают люди с юго-востока страны, согласен и эксперт Кирилл Молчанов.

В данном случае отсутствие политического прошлого и политических амбиций играет Шмыгалю в плюс, ведь снимает для Зеленского риски конкуренции. В таком развитии ситуации вариант будет в целом верным, ибо торги за кресло полноценного премьера могут затянуться.

Кирилл Молчанов

заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики

В целом же смена премьера сама по себе выгодна Зеленскому. Если в январе Гончарук был для президента удобной фигурой, своеобразным «громоотводом» для реакции населения на непопулярные реформы правительства, то сейчас эффект обратный.

president.gov.ua

Как показал недавний социологический опрос, проведённый Центром Разумкова, уровень поддержки украинцами и кабмина, и Зеленского в последние месяцы существенно снизился. В частности, в сентябре прошлого года правительству доверяли 57% респондентов, а в феврале 2020-го — лишь 28%. Главу государства осенью 2019-го поддерживали 79% граждан, сейчас — только 51,5%. Подобная динамика в целом подтверждает озвученные ранее аналитиками прогнозы: эксперты отмечали, что неэффективность правительства достаточно быстро скажется и на рейтинге президента. В этих условиях обновление кабмина, включая замену ключевой фигуры премьера, — вполне логичный шаг. Проблема, однако, в том, что проекты непопулярных реформ, вероятно, никуда не денутся. И если перестановки в правительстве не приведут к улучшению жизни населения, то в перспективе они также наверняка сыграют против Зеленского.

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