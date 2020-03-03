В украинских политических кругах продолжается обсуждение анонсированных грядущих перестановок в правительстве. Хотя премьер-министр страны Алексей Гончарук и отрицает, что намерен уйти в отставку, аналитики предполагают: дело дойдёт до назначения временно исполняющего обязанности главы кабмина. Вопрос обновления правительства должен быть решён 4 марта на заседании Верховной рады, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским.

За несколько дней до внеочередной встречи депутатов появились слухи о том, что Гончарук, вероятно, будет отправлен в отставку. Причина — в якобы обострившемся конфликте главы правительства и Зеленского. О нём сообщалось уже давно, ещё когда в январе премьер написал заявление об отставке. Свой шаг он объяснил желанием доказать «уважение и доверие к президенту» на фоне появления в Сети скандальных записей, на которых, как предполагается, нелестно отзывался о Зеленском. Отставка тогда принята не была. Многие аналитики расценили произошедшее как политтехнологический ход с целью отвлечения внимания от скандала со «сливами».

Алексей Гончарук president.gov.ua

Теперь же, судя по всему, ситуация изменилась, хотя сам Гончарук, по всей видимости, пост покидать не желает.

Я никаких заявлений [об отставке] по состоянию на эту минуту не писал. <...> Очевидно, что у нас будут по этому поводу консультации и с президентом, и с парламентом, — отметил он.

Несмотря на подобный оптимизм главы кабмина, украинские политики и эксперты уже всерьёз активно обсуждают возможную замену ему. По данным источников в правящей партии «Слуга народа», на место Гончарука может быть назначен нынешний вице-премьер и министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль. В экспертной среде его кандидатуру также считают наиболее приемлемой для президента из всех обсуждавшихся в прессе.

Остаётся Шмыгаль из Львова. Был руководителем Ивано-Франковской области. То есть как бы региональный баланс сохраняется. Нет особого политического прошлого и явных политических устремлений в будущем. Может быть воспринят ключевыми игроками как консенсусный вариант. Так это выглядит на данный момент. По закону в случае отставки премьера члены его кабинета переходят в статус и.о., а «старшим по званию» временно становится вице-премьер. В данном случае — тот же Шмыгаль. Алексей Якубин украинский политолог (Киев) украинский политолог (Киев)

С тем, что выходец из Львова «уравновесит» команду президента, в которой преобладают люди с юго-востока страны, согласен и эксперт Кирилл Молчанов.

В данном случае отсутствие политического прошлого и политических амбиций играет Шмыгалю в плюс, ведь снимает для Зеленского риски конкуренции. В таком развитии ситуации вариант будет в целом верным, ибо торги за кресло полноценного премьера могут затянуться. Кирилл Молчанов заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики

В целом же смена премьера сама по себе выгодна Зеленскому. Если в январе Гончарук был для президента удобной фигурой, своеобразным «громоотводом» для реакции населения на непопулярные реформы правительства, то сейчас эффект обратный.

president.gov.ua