Главком ВСУ Залужный: российские военные еще раз попытаются дойти до Киева

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил в интервью изданию Economist, что Россия может предпринять вторую попытку «дойти до Киева». Украинский главнокомандующий считает, что новая фаза спецоперации РФ начнется в следующем году и будет сопровождаться наиболее активными боевыми действиями. Залужный полагает, что Украина может также пойти в наступление, но для этого необходимы дополнительно «300 танков, 600-700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц».

Я не сомневаюсь, что они предпримут еще одну попытку дойти до Киева. <...> В лучшем случае это начнется в марте, в худшем — в конце января, — сказал он.

Залужный также высказал мнение по поводу численности российских военных и мощи ВС РФ.

Российская мобилизация сработала. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2 — 1,5 млн человек, — отметил он.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинские военные готовятся к наступательным действиям этой зимой. По его словам, ВСУ имеют большое количество зимней экипировки, что позволит им без особых препятствий идти в наступление.

При этом он подчеркнул, что скорость наступления будет зависеть от поставок оружия Западом. По словам Резникова, больше всего бойцам ВСУ нужны системы противовоздушной обороны, высокоточные наступательные средства, а также транспорт.

Ранее Резников заявил, что ВСУ планируют дождаться окончания распутицы, а после наступления морозов начать наступление. Он предположил, что снижение активности на линии соприкосновения связано с погодными условиями. Глава оборонного ведомства Украины подчеркнул, что Киев будет продолжать свои контратаки, когда почва станет более твердой.