Залужный вышел из себя во время выступления в Раде Главком ВСУ Залужный предложил депутатам Рады самим пойти воевать против России

Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный во время обсуждения мобилизации предложил комитету Верховной рады самим отправиться на фронт. Он также возмутился тому, что у Киева нет мобилизационного резерва, передает издание NV.ua.

Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите, — заявил Залужный.

Ранее РИА Новости со ссылкой на записи радиоперехватов раненных украинских военнослужащих писали, что военные ВСУ массово отказываются от выполнения боевых задач. По словам одного из мужчин, был случай, когда сразу пять подразделений отказались выполнять указания командования. При этом, согласно разговору, одно подразделение все же пошло на выполнение боевого задания. В результате военные понесли тяжелые потери.

Кроме того, СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский разозлился, узнав об интервью Валерия Залужного журналу The Economist. В ходе беседы главком сообщил о негативной ситуации, сложившейся на фронте, что и вызвало недовольство киевского лидера.

Залужный, в частности, заявил в интервью, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.