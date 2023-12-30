Залужный уволил советницу после слов о неизбежности смерти солдат ВСУ

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный уволил свою внештатную советницу Аллу Мартынюк после ее слов о том, что смерть неизбежно настигнет солдат украинской армии. В своем Telegram-канале он отметил, что внештатные советники не имеют права публично комментировать какие-либо вопросы от его имени.

Информирую, что с 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах, — написал Залужный.

Ранее Алла Мартынюк заявила, что родителям украинских военнообязанных не нужно беспокоиться о том, что их сыновья идут на фронт. По ее словам, смерть «все равно настигнет всех», а военные являются героями и цветом нации.

До этого сам Залужный заявил в интервью британскому журналу Economist, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.

В свою очередь секретарь оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко заявил, что украинской армии необходимы 500 тысяч новых солдат для восполнения санитарных потерь и формирования новых подразделений. Он подчеркнул, что военнообязанные украинцы должны воевать, а не рассказывать об «экономическом или каком-то еще фронте».