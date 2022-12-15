Залужный сравнил Суровикина с командующим времен Петра I

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Сергей Суровикин

Главком ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию Economist заявил, что командующий российской группировкой в зоне СВО Сергей Суровикин напоминает ему военачальника времен Петра I. По словам Залужного, одного взгляда на российского генерала понятно, чтобы сделать вывод о характере военного.

Ты смотришь на него и понимаешь, что либо ты выполняешь задачу, либо тебе конец, — сказал Залужный.

Военачальник подчеркнул, что в украинской армии такой подход не сработает.

Мы осознали это в 2014 году, когда 21-летние лейтенанты стали командовать мужчинами в возрасте от 50 до 60 лет, — сказал он.

Британское издание The Telegraph сообщило, что приход Суровикина дисциплинировал и стабилизировал российскую армию. Автор материала отдельно отметил организаторские способности и жесткость генерала российской армии. По словам журналиста, Суровикин является опасным противником для ВСУ. Опрошенные изданием британские аналитики назвали Суровикина «самым компетентным командиром, которого Россия до сих пор ставила на это место».