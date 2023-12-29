Залужный сообщил о взрывах на объектах критической инфраструктуры Украины

Фото: ГСЧС Украины

Взрывы произошли на объектах критической, военной и промышленной инфраструктуры Украины в ночь на 29 декабря, подтвердил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своем Telegram-канале. По его словам, населенные пункты страны подверглись массированному ракетному удару.

Сегодня ночью <...> атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие, — говорится в сообщении.

Масштабная воздушная тревога звучала на Украине 29 декабря почти три часа. Как заявил спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат, ВС России запускали «все, кроме „Калибров“», — «Кинжал», С-300, крылатые и баллистические ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32. Министерство обороны России эту информацию также не комментировало.

Сообщалось, что в Киеве зафиксировано по меньшей мере восемь мощных взрывов. События в украинской столице подтвердил мэр Виталий Кличко. Он также уточнил, что в городе работала система противовоздушной обороны. По его словам, в Подольском районе города вспыхнуло складское помещение.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Россия выпустила по Украине около 110 ракет. Большая часть из них, уверяет он, была сбита.