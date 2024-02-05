Залужному предрекли политическую пенсию в 2000 км от Киева Депутат Рады Шевченко: Залужный согласился стать послом Украины в Великобритании

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный согласился принять должность посла в Великобритании, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко. В интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву политик отметил, что генерала могут отправить в отставку в ближайшие дни.

Хочу сказать, что, по моей информации, Залужный согласился на должность посла в Великобритании. Скорее всего, он туда и поедет, а мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине, — заявил депутат.

Вместе с тем Шевченко не исключил, что главком не поедет в Соединенное Королевство. В этом случае, полагает депутат, у главкома есть все шансы, чтобы стать успешным в политике.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. Глава государства пояснил, что такие меры он рассматривает как способ «перезагрузить» страну и дать импульс новому началу.

Ранее Залужный опубликовал пост, поздравив с днем рождения главу генштаба Сергея Шапталу. Это сообщение вызвало споры среди пользователей соцсети по поводу возможной отставки генерала. По мнению некоторых из них, главнокомандующий попрощался с украинцами, так как использовал некоторые слова в прошедшем времени. Залужный подчеркнул, что впереди Украину ждут тяжелые времена.