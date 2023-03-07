Залужный рассказал о встрече с руководством НАТО Главком ВСУ Залужный сообщил о встрече с военным руководством США, Великобритании и Польши

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главком ВСУ Валерий Залужный рассказал о встрече с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, а также главой Генерального штаба Войска польского и начальником Генштаба Великобритании. Встреча состоялась 7 марта. Об этом Залужный написал в личном Telegram-канале.

Сегодня провел очень важную для Украины встречу. Был рад видеть своих друзей-коллег: Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе — командующего Вооруженными силами США в Европе генерала сухопутных войск Вооруженных сил США Кристофера Каволи; начальника штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина; начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Польша генерала Раймунда Анджейчака, — написал главком ВСУ.

По его словам, он проинформировал коллег о ситуации на фронте, в том числе в Артемовске. Кроме того, военные обсудили новые поставки вооружения Украине.

Ранее сообщалось, что Валерий Залужный выступил за продолжение боев и усиление позиций в Артемовске. Также в ходе беседы с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли главком ВСУ заявлял, что Россия в ходе специальной военной операции на Украине использует надводные дроны.

В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США тайно сообщил американским военачальникам, что Украина с момента начала специальной операции потеряла 257 тысяч человек. Он также выразил уверенность, что, вопреки заявлениям на Западе, Украина потерпит поражение.