Залужный рассказал о совершившем суицид генерале ВСУ Главком ВСУ Залужный заявил, что с начала СВО один украинский генерал свел счеты с жизнью

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный (в центре)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил в интервью The Economist, что уволил из армии страны десять генералов. При этом один из них свел счеты с жизнью.

С начала войны я уволил десять [генералов], потому что они не годились, — заявил Залужный.

Ранее Залужный заявил, что Россия может предпринять вторую попытку «дойти до Киева». Украинский главнокомандующий считает, что новая фаза спецоперации РФ начнется в следующем году и будет сопровождаться наиболее активными боевыми действиями. Залужный полагает, что Украина может также пойти в наступление, но для этого необходимы дополнительно «300 танков, 600–700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц».

Прежде в украинских СМИ много раз говорилось о разногласиях между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ. В августе даже сообщалось о планах Зеленского сместить Залужного с должности, поскольку его посчитали политическим конкурентом президента.

Ранее Валерий Залужный заявил, что украинские военные не примут никаких договоренностей Киева с Москвой. По его словам, солдаты вооруженных сил Украины «будут бороться, пока не станет сил».