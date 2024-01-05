Залужный рассказал о ситуации на фронте Залужный доложил главкому НАТО в Европе о сложной ситуации на фронте

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) сообщил о телефонном разговоре с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. В ходе беседы он доложил о сложной обстановке на фронте.

Рассказал о ситуации на фронте. Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной, — написал Залужный по итогам разговора с Каволи.

Главком ВСУ также добавил, что в ходе разговора стороны обсудили предполагаемые действия ВС РФ, ожидаемые в ближайшие недели и месяцы. Залужный подчеркнул важность укрепления украинской системы противовоздушной обороны.

Генерал ВСУ Александр Тарнавский в конце декабря заявил, что Вооруженные силы РФ активизировали наступление по всей линии фронта. По его мнению, направлением главного удара российской армии является Авдеевка. По его оценкам, боевая обстановка на этом направлении довольно переменчива и двигается «как в положительную, так и в отрицательную сторону».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что украинские войска могут оставить Авдеевку через два-три месяца. Главком заверил, что украинцы будут удерживать город, пока не иссякнут силы, но если их окажется недостаточно, то «сохранят людей».