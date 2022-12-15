Залужный раскритиковал дальность полета HIMARS Главком ВСУ Залужный: Киев не может достать до российских сил с помощью HIMARS

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные не могут достать до российских сил с помощью РСЗО HIMARS, заявил в интервью журналу Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По словам военного, ВС РФ отошли на расстояние, которое не удается покрыть американской ракетной системой.

Российские силы отошли на расстояние, до которого HIMARS не могут достать. А у нас нет ничего с большей дальностью полета, — рассказал Залужный.

Украинский главком полагает, что Россия может предпринять вторую попытку «дойти до Киева». Он считает, что новая фаза спецоперации РФ начнется в следующем году и будет сопровождаться наиболее активными боевыми действиями. По мнению главкома, Украина может также пойти в наступление, но для этого необходимы дополнительно «300 танков, 600–700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц».

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США подготовили новый пакет оборонной помощи Украине в размере $275 млн. По его словам, в том числе Киев получит артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS и снаряды калибра 155 мм.