Залужный пожаловался США на слабость украинских систем ПВО Залужный сообщил, что обсудил с коллегой из США необходимость усиления системы ПВО

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что он обсуждал с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли необходимость усиления системы противовоздушной обороны в стране. Соответствующую информацию главком разместил в своем Telegram-канале. Также коллеги обсудили ход боевых действий.

Обсудили ряд важных для нас тем. Детально остановился на вопросе оборонных нужд Украины. Речь идет о поставке боеприпасов и техники. Подчеркнул важность усиления возможностей противовоздушной обороны, — написал Залужный.

Ранее Залужный рассказал о встрече с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, а также главой Генерального штаба Войска польского и начальником Генштаба Великобритании. Он проинформировал коллег о ситуации на фронте. Кроме того, военные обсудили новые поставки вооружения Украине.

Также в ходе беседы с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли главком ВСУ заявлял, что Россия в ходе специальной военной операции на Украине использует надводные дроны.