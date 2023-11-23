На Украине сотрудники военкомата насильно мобилизовали мужчину

Фото: t.me/kyivpatrol

На Украине трое сотрудников военкомата напали на мужчину, повалив его на землю при попытке вручить повестку, сообщает «Страна.ua». По данным издания, «силовая» мобилизация случилась в городе Дрогобыче во Львовской области.

В сентябре военкомат Львовской области уже начинал расследование по факту принудительной мобилизации. В Сети разошлись кадры, как военнослужащие силой пытались задержать мужчину и затащить его в микроавтобус. Тому все же удалось сбежать.

Ранее сообщалось о массовом бегстве с Украины мужчин призывного возраста с «белыми билетами», то есть с освобождением от военной службы. Об этом рассказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, только за первый месяц осени уехали около 20 тысяч граждан.

Накануне стало известно, что вернувшиеся на Украину после международных соревнований спортсмены могут быть исключены из состава национальных сборных и лишены спортивных званий. Меры могут коснуться 309 спортсменов и тренеров.

При этом с конца февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд за границу запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от призыва предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы.