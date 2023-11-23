Залужный оценил ситуацию на фронте для ВСУ Залужный: ситуация для ВСУ затруднительная, но контролируемая

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ситуация на линии боевого соприкосновения для Киева является затруднительной, но контролируемой, об этом в личном Telegram-канале написал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Ранее он принял участие в заседании контактной группы по военному содействию «Рамштайн», где проинформировал коллег о происходящем.

Подробно проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте затруднена, однако контролируема. <...> Объявленные пакеты помощи усилят украинскую систему противовоздушной обороны, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы [РЭБ] и другие важные составляющие, — написал Залужный.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что контактная группа приняла решение выделить Киеву новые пакеты военной помощи. По словам главы государства, речь идет о снарядах, ракетах, средствах РЭБ, дронах и новых мощностях для противовоздушной обороны. Также Зеленский заявил о создании «коалиции развития ПВО», лидерами которой станут Германия и Франция.

Ранее главком ВСУ сказал британскому журналу Economist, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.

Французский журналист Сильви Кауфманн отмечал, что ситуация на Украине близка к «идеальному шторму» из-за провалов ВСУ. По его словам, конфликт зашел в тупик и теперь страну ждут политические потрясения.